胡瓜前女婿、整型名醫李晉良等人，涉使用韓國進口未經核准的拉皮隆鼻線材，遭依違反藥事法起訴，他雖辯稱被騙，自己也是受害者，但台北地院不採信，今判李4月徒刑，易科罰金12萬，未扣案犯罪所得316萬宣告沒收，可上訴。

檢方查出，英文補教名師徐薇丈夫江正明投資羅比珍妮國際公司，與已故總統蔣經國御醫姜必寧之女姜琤合作，2012年間欲引進風靡韓國「Misju」拉皮、「Misko」隆鼻線材，但主管機關不核准進口，涉嫌改以推進器名義進口，夾藏線材闖關。

羅比珍妮非法輸入線材後，轉售予國內多家醫美診所牟利，李晉良的「嘉仕美診所」也是客戶之一。李雖辯稱受騙才誤用，但檢方認為藥品資訊只要上網一查就知道，未經查證就使用違法醫材，仍有過失，依違反藥事法起訴李等5名診所醫師。

李晉良為了自清，曾控告江正明等人詐欺，但檢方調查後認為李應該知情，全案處分不起訴。至於江、姜等人輸入非法線材，檢方認定自2012年起至被查獲，總計獲利2300萬元，2016年間已依違反藥事法起訴，本案仍在北院審理中。

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(中時 )