國際足壇受到新冠肺炎影響，全球各地的足球聯賽自3月起陸續停賽，一度僅剩下白俄羅斯、尼加拉瓜、浦隆地、塔吉克和台灣還有足球賽事，被球迷戲稱為「新五大聯賽」。隨著疫情趨緩，土庫曼、法羅群島和南韓也先後解封，以閉門比賽方式舉行。而本週末的好消息，莫過於真正「歐洲五大聯賽」之一的德國甲級聯賽，在球迷翹首以待下重磅回歸，雖然也是閉門比賽，但球迷終於能透過轉播一解對足球的相思之苦。

德甲本季剩最後9輪，順利的話可望在6月底之前結束。7連霸的拜仁慕尼黑目前以55分暫居榜首、多特蒙德51分排名第2、RB萊比錫和慕森加柏分別以50分和49分緊追在後。

拜仁本週作客對升班馬柏林聯，挾著停賽前6連勝11連不敗的戰績，一般預料王者拜仁可望順利在客場全取3分，繼續保持積分榜的領先優勢。拜仁進攻手段多元，波蘭前鋒萊萬多夫斯基本季已有25球進帳，在射手榜排名第一；德國中場國腳格納布里也有11個進球並列第5，雖然巴西中場庫蒂尼奧和本土後衛蘇勒因傷可能缺陣，但兵多將廣的拜仁仍穩操勝券。柏林聯陣中最危險人物是已進11球的瑞典前鋒塞巴斯蒂安.安德森，以及送出7次助攻的隊長奧地利翼鋒特里梅爾。不過安德森受膝傷影響未必可上陣，主力中衛馬文弗里德里希又紅牌停賽，只能寄望曾與萊萬多夫斯基在多特蒙德當過隊友的塞爾維亞中衛蘇博蒂奇，能夠嚴防前隊友的發揮，阻止拜仁連勝。（預測拜仁客場讓球勝。）

被譽為「德國德比之母」的「魯爾德比」，本週末為德甲重啟拉開序幕，這將是雙方第156次交鋒，此前沙爾克04取得60勝43和52負的成績略優於多特蒙德；如果只計算德甲聯賽的交手紀錄，則是多特蒙德33勝30和32負些微領先，但只差1勝的紀錄幾乎是難分軒輊。

多特在德甲曾經5度奪冠6次成為亞軍，成績遠優於從未封王7次屈居第2的沙爾克，但雙方對戰紀錄卻沒有呈現一面倒，這正正就是德比戰的魅力所在！同城隊伍之間的恩怨情仇，以及絕不願意輸給對手的拚鬥精神，都使德比戰更加扣人心弦、精彩刺激。以最近9個賽季雙方交手紀錄來統計，多特在其中7個賽季的戰績領先沙爾克，但在這9個賽季的18場對戰中，多特僅拿下7勝6和5敗，9個主場也只有3勝4和2敗。

上賽季多特排名第2而沙爾克位居14，結果雙雙在客場戰勝對手，而本季沙爾克的排名大躍進，目前排名第6，雖然爭冠希望渺茫，但仍可為一席歐洲盃賽資格努力，首循環在主場也以0：0逼平對手。但從停賽前的近況看來，多特在冬季轉會引進了挪威超級射手哈蘭德，他僅僅出賽8場就為多特攻進9球，出色的跑位和射門觸覺震驚歐洲足壇；英格蘭邊鋒桑喬本季持續有好表現，15個助攻在排行榜與拜仁的穆勒並列領先；再加上隊長羅伊斯的穩定輸出，多特在主場出賽無疑是贏面較大的一方。沙爾克進入2020年在德甲只取得1勝4和3敗，8場比賽收獲少得可憐的4個進球，摩洛哥中場哈里特本季6進球4助攻，本土中場塞爾達7進球，已是全隊表現最佳的兩人。沙爾克如果無法改善貧乏的進攻，縱使有德比戰的激情也難以在客場討得便宜。也許，觀眾席空無一人讓沙爾克的球員們減少了一些壓力，畢竟在西格納伊度納公園球場，近10年的德比戰入座人數平均達8萬人之譜。（預測多特在主場小勝1：0。）

(中時電子報)