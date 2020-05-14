富邦金(2881)今日舉行法說會，受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利提升，2020年第一季富邦金控稅後淨利達229.63億元，較去年同期成長84%，每股盈餘2.24元，獲利及每股盈餘皆穩居金控龍頭！富邦人壽第一季每股EV(隱含價值)為54.6元，反映在富邦金控每股EV為59.1元。在精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2019年底的AV為8941億元，人壽每股AV為80.7元，換算金控每股AV為87.4元。

富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年3月底總資產達8兆5712億元，較去年同期成長9.3%，穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動影響投資部位評價，截至2020年3月底富邦金控淨值為5,034億元。獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.08%，股東權益報酬率(ROE)達16.53%。

富邦金4月份自結稅後淨利52.01億元，累計今年前4月稅前淨利為313.25億元；稅後淨利281.64億元，每股盈餘(EPS)為2.75元，穩居金控獲利三冠王！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第一季總資產創下歷史新高，獲利及每股盈餘皆為金控業第一！各子公司營運動能良好，富邦人壽初年度等價保費(FYPE)位居市場第一，帶動新契約價值(VNB)提升，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善，子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團有限公司合資設立眾安人壽，雙方各持股35%及65%，發展香港純網路壽險業務；台北富邦銀行淨利差維持穩定，手續費淨收益持續成長，並已獲金管會同意申設澳洲雪梨辦事處，有助拓展泛太平洋金融服務網絡；富邦產險總保費市佔率連續38年居冠，承保績效良好；富邦證券經紀及興櫃業務居市場前三大。

富邦華一銀行2020年第一季存款、貸款餘額雙創歷史新高，年成長分別為54.4%和34.2%，帶動資產規模較去年同期大幅成長43.7%，達人民幣1,046.8億元。由於資產規模成長迅速，稅後淨利亦較去年同期成長17.6%。而隨著資產規模擴大，資產品質亦控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比分別為177.6%、1.02%，皆優於去年同期。

(時報資訊)