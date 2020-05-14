是否獲留任？教育部長潘文忠：謝謝關心 14:362020/05/14 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有媒體詢問教育部長潘文忠(見圖)「是否有收到院長留任電話」，潘文忠表示「謝謝關心」。(摘自教育部直播畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌14日在行政院會率內閣總辭，新內閣人選引發外界討論。有媒體詢問教育部長潘文忠「是否有收到院長留任電話」，潘文忠表示「謝謝關心」。 教育部14日舉行「中小學國際教育白皮書2.0版」線上政策發布會，潘文忠以影片形式現身。有媒體詢問新內閣事宜，潘文忠回應表示，謝謝關心，這週六日是國中教育會考，目前全力讓試務工作及防疫應變順利進行，也提醒全國考生這兩天要提早出門應試，並注意天氣變化，祝所有考生考試順利。 (旺報 ) #潘文忠 #關心 #教育 #留任 #行政 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯坦言罰錢櫃太輕 推罰水神是中央交辦 17:162020/05/10 政治 董念台懸賞百萬「教育」檢警惹議 須受法治教育10小時 10:152020/05/11 社會 葉元之批蘇貞昌 騙新北不止一次 14:382020/05/12 政治 56名學生獲總統教育獎 視障者李文煥23歲才讀高中 11:282020/05/13 生活 工作與家庭相干擾 15％家長下班與孩子相處不到2小時 13:482020/05/13 生活 520有獎徵答！誰接到留任電話？6部長無人敢舉手 13:282020/05/13 政治 一家4人獲總統教育獎 林佑弦勇敢面對逆境 13:362020/05/13 生活 蘇內閣今總辭 啟動人事改組 04:102020/05/14 財經要聞 中小學國際教育2.0 擴大至境內外非本國學生 12:192020/05/14 生活 財長蘇建榮將留任 已接到閣揆電話 14:072020/05/14 財經 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 女大生激戰男友 噴了到處都是… - 生活 顏清標驚爆肝癌！背後原因不只喝酒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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