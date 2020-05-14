行政院長蘇貞昌14日在行政院會率內閣總辭，新內閣人選引發外界討論。有媒體詢問教育部長潘文忠「是否有收到院長留任電話」，潘文忠表示「謝謝關心」。

教育部14日舉行「中小學國際教育白皮書2.0版」線上政策發布會，潘文忠以影片形式現身。有媒體詢問新內閣事宜，潘文忠回應表示，謝謝關心，這週六日是國中教育會考，目前全力讓試務工作及防疫應變順利進行，也提醒全國考生這兩天要提早出門應試，並注意天氣變化，祝所有考生考試順利。

(旺報 )