時代力量立委王婉諭今日下午於立院，回應前新聞局駐外官員郭冠英聲援全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨日的批評。從參選後就不斷表示不是因為同情而要大家投票，而是認同理念而支持。不論如何「我永遠是小燈泡的媽媽」。

李來希昨日於臉書發文，回應近日王婉諭在臉書針對罷韓投票的文章，並表示「這位媽媽已經忘了自己的來時路，踩著自己女兒頭顱往上竄。小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，這筆帳在怎麼算也算不到韓市長身上。」據了解，國民黨已對李來希處黨紀處分。

郭冠英今日於臉書發文表示，「E r r r r，靠！李來希的『靠小燈泡』說有哪點不對？王婉諭當上立委靠什麼，不就靠熄燈嗎？難道是靠她先向『世衛』示警？或靠首先說Diewan 南波萬？都不是嘛，她靠的就那一點燈也。」

郭冠英指出，「她(王婉諭)比洪慈庸還不如，洪是靠她弟弟與太陽，但洪每天還扮蝙蝠俠，報告偵測進度，蒙個臉。至少她讓戴口罩這習慣深入人心。郭冠英並說，「這事國民黨氣李來希最可恥可笑，還說要開除李黨籍，誰會希罕。

王婉諭則表示，從參選後就不斷表示不是因為同情而要大家投票，而是認同我們想做的理念而支持我們。並不是因為可憐或是悲劇而支持我們，當上立委後我們也不斷朝當初提到的政見方向努力。

王婉諭回應，李來希表示，除非法院判他有罪，他才願意道歉。而在道德層面應該要有全民共同提升的意識，希望大家對於素養能夠提升，人和人之間應該彼此尊重。

王婉諭說，過去曾提告網友是因為有明顯的恐嚇行為。但研究過這次的事件而引發的討論，目前了解是道德層面比較多而非犯罪，所以暫時沒有提告的計畫。

王婉諭表示，外界提到希望立委背心可以去掉「小燈泡媽媽」的標籤，但這部分早已去掉，只有在當初參選的時候有使用，但不論身分為何，永遠都是小燈泡媽媽，媽媽的身分永遠不會變。

王婉諭指出，當初會用「小燈泡媽」的原因是，決定競選的時候，距離投票日期的時間已經很緊迫，「王婉諭」較少人認知，所以才會用「小燈泡媽媽」，但上任後早已沒有再用。

王婉諭說，自己的心情比較悲傷、憤怒，因為上任立委1百多天以來，已推動了很多法案，也很認真。但因為李來希、郭冠英的言論，讓人以為我好像都在罷韓，沒在做事，這是最讓人生氣的事。

(中時 )