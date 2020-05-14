近期遠洋漁船將有近4000人海歸，但因漁業署先前已調整檢疫措施，取消30天內無接觸史可不用居家檢疫的規定，中央流行疫情指揮中心今天表示，當初是由防疫醫師評估，加上漁業署坦言在考核督導上難以落實，才會因此取消30天無接觸史可進入社區的規定，因此近4000人的海歸潮，還是要進行居家檢疫。

不過14天的居家檢疫將讓船公司成本增加，對此指揮中心表示，目前檢疫旅館本來就有1天1000元的補助，若船公司符合規定，也可申請，指揮中心當然也了解船公司在財務上恐怕會有壓力，這部分會在下午與漁業署討論研擬對策。

至於居家檢疫恐讓漁船無法出海捕魚，副指揮官陳宗彥強調，船員只要不下船，在完成整備後仍然可以出海捕魚，但只要他進入社區，就必須居家檢疫，這部分還是要配合政策。

指揮官陳時中強調，目前針對國內會逐漸放鬆，但對於邊境除非是涉及重大經貿議題，否則仍然是維持管制，地方或是漁民有困難，政府會盡量協助，希望大家一起把邊境守好。

(中時 )