人氣韓劇《夫妻的世界》高潮迭起，劇中飾演渣男的朴海俊，在離婚娶了小三韓素希後，又出軌前妻金喜愛，神扯劇情讓許多網友難以接受，對此兩性作家艾姬表示劇中渣男是現實男性縮影，若要將此類男性掌控股掌間，需具備三大要件。

艾姬表示《夫妻的世界》很寫實道盡現代愛情婚姻的殘酷真相，像是劇中男主角李泰武夾在兩個女人間，正是社會上許多男性縮影「吃碗裡看碗外，碗外變成碗裡的又覺得食不知味」，但對女性而言雖是渣男卻沒不負責任，但若要愛又得不到完整的愛情，可說是讓人恨得牙癢癢，若要將此類男性掌控股掌間，艾姬提出三大關鍵點，分別是：不掀底牌永遠跟他玩陰的、永遠成為他想要卻得不到的女人、在他有限良知出現片刻，找到正中靶心關鍵。

而即將進入大結局的《夫妻的世界》，網友也點出最後大贏家是婦產科單身醫生薛明淑，主要是因為單身，沒有出軌老公、沒有小三介入婚姻、重要聚會會被邀請的上流名人、職業財產無須擔憂養老問題。

(中時電子報)