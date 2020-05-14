跨國毒品走私集團鄭男、簡男及林男等3人在2019年12月間搭機到馬來西亞，綽號「阿梁」男子將他們帶到吉隆坡，將小包K他命塞進菸灰缸中間的空管內，再將裝妥毒品的200多個菸灰缸，分裝進13個紙箱內，以國際郵包寄回台灣，檢警調循線查獲，起出K他命毒品總重9公斤多，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》起訴鄭男等4人。

鄭及簡男急需資金，綽號「大哥」及「PETER」男子等人安排，他們在2019年12月15日搭機前往馬來西亞，由「阿梁」帶領到吉隆坡的1處透天厝，鄭男等人依指示將以分裝的K他命裝進菸灰缸中間的空管，再將212個裝有毒品的煙灰缸分放入13個紙箱內。

林姓男子則因積欠地下錢莊債務，在2019年12月接受「PETER」安排，負責接1批郵包就可獲得3萬元以上酬勞，林男找到中市簡姓男子作為收貨人，並將訊息傳送給「PETER」，並轉告知「阿梁」，「阿梁」將紙箱於2019年12月21日，以國際郵包從馬來西亞寄到台灣。

該批菸灰缸在2020年1月間運抵台灣，關務署台中關人員發覺郵包有異狀，當場拆封檢查發現，報請檢察官指揮偵辦。經檢調警通知貨主送達時間，「PETER」通知林男負責接收郵包，鄭及簡男再向林男收貨，被埋伏警調當場查獲，起出K他命265小包總重9公斤多及一批證物。

(中時 )