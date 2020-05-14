中糧披露 陸將加速採購美農產品 14:472020/05/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國農產品進出口巨頭中糧集團14日批露，中國可能加快採購美國農產品的腳步，目前中國的大豆供給有龐大壓力。 這是當前川普矛頭直指中國，中美貿易再次緊張的情況下，中國又一次釋放出友善訊號。 路透報導，中糧集團高管14日在線上行業會議中表示，中國可能加快購買美國農產品。中糧國際中國區副總經理張華稱，預計5至9月中國的大豆供應壓力很巨大。大豆是美國對中國出口的主要農產品。 而中國海關總署網站也顯示，中國允許符合相關要求的美國大麥和美國鮮食藍莓進口。 (工商 ) #巨大 #中國 #農產品 #中糧 #中糧集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 斥資30億！川普宣布出手救美農了 15:132020/05/10 國際 貿易戰未歇 美國豬農陷困境 大陸伸援手 14:382020/05/11 財經 南港成大股東逼宮 泰豐：不排除和林學圃見面 15:452020/05/11 財經 債券ETF續吸金 美債ETF最受青睞 19:162020/05/11 財經 澳洲緊咬疫情調查 中擬報復 對澳大麥課稅 04:102020/05/12 全球財經 平均衰減一至二成 自行車族群 4月營收吹逆風 04:102020/05/12 證券．權證 台灣與台商的最佳生存策略 04:102020/05/12 時論廣場 陳時中天天加班很辛苦？蔡英文透露真相 14:212020/05/13 政治 拿東西給總統吃要用銀針試？小英回應笑翻眾人 15:202020/05/13 政治 英國擬降美國農產品關稅 13:552020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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