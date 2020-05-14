中國農產品進出口巨頭中糧集團14日批露，中國可能加快採購美國農產品的腳步，目前中國的大豆供給有龐大壓力。

這是當前川普矛頭直指中國，中美貿易再次緊張的情況下，中國又一次釋放出友善訊號。

路透報導，中糧集團高管14日在線上行業會議中表示，中國可能加快購買美國農產品。中糧國際中國區副總經理張華稱，預計5至9月中國的大豆供應壓力很巨大。大豆是美國對中國出口的主要農產品。

而中國海關總署網站也顯示，中國允許符合相關要求的美國大麥和美國鮮食藍莓進口。

(工商 )