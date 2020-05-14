交通部預計520後啟動「防疫旅遊」，目標編3億元讓業者踩線，有立委今天質詢交通部長林佳龍時，要求公布這3億元要如何使用。

立委陳歐珀提問，推動防疫旅遊要3億元經費，會做什麼事情？林佳龍說，判斷在國門打開前，國旅會先啟動，所以先從踩線團開始做示範，建立更好的防疫旅遊指引，解封的整個過程非常細緻。由於林佳龍沒有回答到底要如何使用經費，遭陳歐珀打斷並要求交通部，這3億如何使用，要讓大家知道。

陳歐珀也提及，觀光局投入好幾億的觀光發展基金，是否會排擠地方發展建設？因為已有好幾個案子都卡住，觀光局都不敢核准。林佳龍說，要把餅做大，所以一開始就提出500億元預算，不會受到排擠。

立委洪孟楷則問，媒體報導，踩線團只有北海岸跟宜蘭2條路線，之後會推動全台灣嗎？

觀光局代理局長張錫聰說，是全台灣，不止2條，在密集規劃中。林佳龍說，在520之前會公布第一波防疫旅遊的踩線團，有接受旅行公會提案，另包括風管處先前有的優質行程。

針對林佳龍說，要大家周一到周五出遊，分散人潮；洪孟楷說，有網友說酸「這可以得諾貝爾獎」，那麼好的方法怎麼沒人想到？因為大家要上班，交通部要如何鼓勵大家平日出遊？

林佳龍說，會發起企業界員工旅遊、政府機關也會有，呼籲挺台灣拚觀光的話，盡量做到分流；洪孟楷建議交通部，用政策工具引導分流，而非只是口號式宣傳。林佳龍說，從來都不是口號式，會有配套。

(中時 )