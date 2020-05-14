板橋頂樓加蓋火警 鴿舍付之一炬 14:462020/05/14 中時 葉書宏 、中電子報、 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區三民路二段245巷某5層樓公寓今（14日）下午1時許發生火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區三民路二段245巷某5層樓公寓今（14日）下午1時許發生火警，起火處為5層樓頂樓加蓋處，警消獲報時已全面燃燒，濃煙直竄天際，消防人員耗時近20分鐘將火勢撲滅。 消防人員初步勘查頂樓加蓋上方有鴿舍，鴿舍付之一炬，鴿舍為空鴿舍，疑似為起火處，無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 板橋公寓火警 頂樓鴿舍付之一炬（讀者提供/吳家詮傳真） (中時 ) #頂樓 #頂樓加蓋 #人員 #消防人員 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 官方態度保留 華航飛北京 5月僅剩1班 04:102020/05/11 財經要聞 彰銀募新兵 FIT成績派上用場 04:102020/05/11 金融．稅務 美妝業者獻愛 捐物資手護醫護 04:102020/05/11 時尚消費 跨黨派立委連署 擬修醫護每人每班補助1萬元 11:282020/05/11 生活 長榮再開專班 栽培航海王 04:102020/05/12 財經焦點 國際護師節 南山人壽致敬全國醫護 04:102020/05/12 財經焦點 專櫃包致敬醫護軍警祭折扣 04:102020/05/12 時尚消費 年度國際護師節 旺董蔡衍明捐贈台大醫院60萬及3200瓶水神抗菌液 12:122020/05/12 生活 國民黨辦護師節表敬意 護理師落淚控受歧視 12:462020/05/12 政治 議員視察台北101消防安全 吳俊鴻：盼消防法罰則提高至30萬 16:172020/05/13 生活 社會熱門新聞 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 夫遭韓賜村撞死她跳樓 家屬嘆：夫妻形影不離 - 社會 整型名醫李晉良非法使用拉鼻隆線醫材判刑4月 - 社會 高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中 - 社會 禽獸不如！5師揪2畢業生 逼14歲女學生「多人運動」拍淫片 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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