新北市板橋區三民路二段245巷某5層樓公寓今（14日）下午1時許發生火警，起火處為5層樓頂樓加蓋處，警消獲報時已全面燃燒，濃煙直竄天際，消防人員耗時近20分鐘將火勢撲滅。

消防人員初步勘查頂樓加蓋上方有鴿舍，鴿舍付之一炬，鴿舍為空鴿舍，疑似為起火處，無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

板橋公寓火警 頂樓鴿舍付之一炬（讀者提供/吳家詮傳真）

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