我駐法代表處一位職員上個月確診新冠肺炎，目前仍在隔離中，對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，在國外確診的國人，我們都持續給予關心，外館有需要建議我們會給予，不過還是需要遵守當地國規定。

(中時 )