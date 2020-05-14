指揮中心：對於在外國確診新冠肺炎的國人 都會給予關心 14:392020/05/14 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會。(姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我駐法代表處一位職員上個月確診新冠肺炎，目前仍在隔離中，對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，在國外確診的國人，我們都持續給予關心，外館有需要建議我們會給予，不過還是需要遵守當地國規定。 (中時 ) #指揮中心 #確診新冠肺炎 #國人 #會給 #關心 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心忌憚練台生 丟責地方 04:102020/05/12 政治要聞 藝文展演6月開放？陳時中：先規畫賣半成座位 15:262020/05/12 生活 加拿大急向台訂1千萬片口罩 指揮中心回應了 15:342020/05/12 生活 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 指揮中心不願承擔行業解禁風險 江啟臣痛批：沒擔當 15:272020/05/13 政治 男身亡疑確診...24小時被火化 指揮中心：並無此規定 14:592020/05/13 生活 各國解封後疫情加劇 指揮中心籲守好個人防線 15:002020/05/13 生活 公費生學校暫停 指揮中心：提出申請可延長出國期限 15:122020/05/13 生活 韓擬發酷碰券 龔明鑫：歡迎 時機點參考指揮中心 17:172020/05/13 政治 雙鐵何時解禁？交通部：逆時中步步解禁 10:582020/05/14 生活 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 女大生激戰男友 噴了到處都是… - 生活 連7天＋0成功！台灣本土32天沒案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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