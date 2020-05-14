行政院長蘇貞昌今率領內閣團隊總辭，衛福部長陳時中的去留引發高度關注。對於是否繼續擔任疫情指揮中心指揮官，陳時中表示，如果繼續留在這個位子上，就會繼續當。他不會因為滿意度高就自滿，若能留任，接下來希望將精神病醫療網做的更好，希望未來投入更多的資源，把這一塊精進。

衛生署升等衛福部以來，陳時中是任期最長的部長。回首過往政績，他表示，長照在他任內往前跨出一大步，在同仁努力之下，長照的上一季滿意度非常高，也許現在防疫的成果有被投射到，導致滿意度變高，但他不會因此自滿，未來還有很大的努力空間。

陳時中表示，防疫工作很重要，除了持續努力之外，也希望建立更完整的公務防護體系，未來若遇到傳染病，能夠更有效率地應對。近來的社會案件，也顯示出社會安全網還有需要努力的地方，不管是刑後的治療、刑法修正、精神病醫療網都有精進空間，未來希望投入更大的資源，把這一塊做的更好。

至於接下來是否繼續擔任指揮官，陳時中表示，若還在衛福部長的位子上，就會繼續擔任。

(中時 )