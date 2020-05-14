首任勞委會主委鄭水枝上月辭世，享耆壽96歲，15日上午0830將假新北市立板橋殯儀館景福廳舉行公祭。

鄭水枝1925年出生於新北市樹林區，曾任教職9年餘，隨後參與政治，歷任中央、地方官員及民意代表，曾先後擔任台北縣樹林鎮鎮長、台北縣議員、增額立委、省府建設廳長、內政部政務次長、勞委會主委、國民黨中央黨部副祕書長等職，從政資歷極為深厚。。

1993年，鄭水枝出任監察委員並當選監察院副院長，時任監察院院長陳履安因投入1996年總統選舉請辭，而由鄭水枝代理院長。

(中時電子報)