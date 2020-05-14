第一位勞委會主委鄭水枝辭世15日早上公祭 14:452020/05/14 中時電子報 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一位勞委會主委鄭水枝辭世15日早上公祭（圖／中時報系檔案照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首任勞委會主委鄭水枝上月辭世，享耆壽96歲，15日上午0830將假新北市立板橋殯儀館景福廳舉行公祭。 鄭水枝1925年出生於新北市樹林區，曾任教職9年餘，隨後參與政治，歷任中央、地方官員及民意代表，曾先後擔任台北縣樹林鎮鎮長、台北縣議員、增額立委、省府建設廳長、內政部政務次長、勞委會主委、國民黨中央黨部副祕書長等職，從政資歷極為深厚。。 1993年，鄭水枝出任監察委員並當選監察院副院長，時任監察院院長陳履安因投入1996年總統選舉請辭，而由鄭水枝代理院長。 (中時電子報) #鄭水枝 #勞委會 #監察院 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨鋒面到！高雄、南投等3縣市豪雨 12縣市大雨 12:282020/05/11 生活 15歲以下兒童可有壽險保障？立院初審上限61.5萬元 15:522020/05/11 政治 強者恆強 15檔雙率連三升 04:102020/05/12 產業特刊 《文創法》大修 更換刪除現行15＋1產業改為5＋1個領域 12:582020/05/12 生活 新北勞檢處啟動建築工地案勞檢 15廠商全違反 17:172020/05/12 生活 投資型保單銷售出包 南山頻挨罰 15個月破5千萬 04:102020/05/13 金融．稅務 歐美解封 15檔車電概念股狂喜 04:102020/05/13 證券．權證 磐石艦36位確診官兵 已有15人出院 15:182020/05/13 生活 台北市黨部主委互控 今晚8點未達共識 擬暫停選舉 16:402020/05/13 政治 北市黨部主委選舉暫停 卓榮泰：背叛團結的美德 民主蒙汙點 11:062020/05/14 政治 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 死者妻今突墜樓...韓賜村赴靈堂上香：盼獲諒解 - 政治 李來希扭轉罷韓？陳揮文斷言結局是... - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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