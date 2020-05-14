中華職棒在疫情當下領先全球順利進行，投注上也吸引大批消費者目光，過去多集中於美、日職棒的彩迷是否快速了解聯盟生態，成為贏得獎金與否的關鍵！本週達人率先帶大家認識近期可押受讓的標的「統一獅」。

統一獅隊目前戰績9勝14敗暫時墊底，但正當你關愛的眼神從他身旁忽略之際，很可能獎金也要和你說掰掰了…今年台灣運彩因應疫情大幅開放中華職棒單場與場中投注，迄今已銷售的30場一關比賽中，就有過半的17場賽事為包含統一獅的對戰組合。而在這些比賽中，當然不乏統一大比分落敗的場次，但也有多達11場比賽，統一不是倒打贏球(5場)，就是後段大幅追分(3場)甚至僅以1分惜敗(3場)，這些比賽消費者倘若賽前或場中投注統一「不讓分」及「讓分受讓」，應該都有機會斬獲獎金入袋。

統一在今年熱身賽期間與其他三隊打擊表現不相上下，但投手大量失分的問題遲遲未解，這使得莊家開盤大部份時間會看好統一的對家；但是開幕週對上熱身賽成績亮眼的中信兄弟象，統一卻以4:1樂開紅盤，當時敢大膽押客隊統一高賠不讓分或受讓的朋友，應該在本季棒球投注都有好的開始。

接下來是在四月底對樂天桃猿的系列賽，首戰14:4輸球的隔天，統一打出本季逆轉代表作7:8斬斷首席桃猿的開季連勝與不敗金身。一樣，敢押獅子軍的肯定再度笑開懷。上週五月初兩場作客洲際對戰中信的賽事雖都輸球，但比賽中後段追回的分數卻讓場中加碼「受讓」的彩迷笑呵呵，足見了解統一現階段特性的消費者還是有辦法從弱隊手中贏錢。

統一現階段投手失分的問題尚未穩定下來，但好消息是頭號洋將羅里奇已經傷癒歸隊，本土一哥施子謙表現也堪稱穩定；但攻優於守的變數仍困擾教練團調度，這當中最大原因是游擊手陳傑憲的失誤問題；統一在需要他擔任開路先鋒的火力下，只能將他安排為指定打擊離開游擊位置，但這樣牽連到整體陣容的浮動，又會造成趨於負面的循環，想求勝當然更得靠打擊，因此直接打贏(賽前不讓分)或努力追分(場中落後受讓)便造就了絕佳的投注機會。

此外，本季統一還有一項特別紀錄仍在持續中：那就是連續場次出現全壘打的新紀錄正是由統一不斷刷新！目前已來到「18」！這也印證了統一在比賽過程中真的很會追分，而且靠的就是最犀利且直接的攻擊方式「紅不讓」。

統一獅隊五月剩餘的賽程中，將以台南主場賽事為主，15場比賽僅有3場作客異地，大膽推估教練團想法會積極利用主場賽程拚搶戰績，因此若有開盤，建議消費者不妨搶進統一「不讓分」勝出，並維持場中投注讓分盤出現統一「受讓」的機會！好好加碼投注金額，應能維持不錯程度的獎金獲利。

(中時電子報)