就讀明道中學高中部三年級、曾受ADHD困擾的江承蔚，透過發明解決注意力問題，不但奪下多項國際發明獎項，目前更擁有4項專利發明，因他的研究帶給大眾許多便利，被稱為「有溫度的發明少年」，榮獲今年總統教育獎殊榮，也透過特殊選才錄取清大學院學士班。

國中就開始投入發明行列的江承蔚，目前擁有「人聲模擬裝置」、「滴眼藥水輔助器」及「輪椅的動力輔助裝置」、「身體清潔裝置」4項專利，一路走來，他奪下英國國際發明獎金牌、台北國際發明展鉑金獎等30多個獎項，對於榮獲總統教育獎，他說，想將榮耀歸功給父母親。

看來樂觀開朗的江承蔚，小時候被診斷出罹患ADHD，他笑說，幼時因過動，學習表現得不到正面肯定，但父母不放棄，利用耐心與愛心給他鼓勵，更藉由學音樂及接觸發明的方式轉移過動能量、提升專注力；因父親「顧不了一整隻雞，就先顧好雞腿」這句話的觸發，深深影響他的發明，希望藉由科技帶給大眾便利。

明道中學副校長林雯琪回想，江承蔚也曾在發明過程中迷失，所幸在師長協助、釐清專業知識後，終於實現他的想法，他也受邀至國小分享自身經驗，並藉以發掘、確立自己的價值並為發明定位。

明道中學校長汪大久指出，江承蔚的發明呈現出他對生活的關心，藉由發明轉移過動能量，並一路努力、突破困境，獲得總統教育獎堪稱實至名歸。

(中時 )