防疫傳佳訊，台灣連續32天0境內確診，感謝全體國人齊心防疫，天成文旅-華山町推出24小時快閃優惠「續住第二晚32元住房專案」，將於明日2020年5月15日上午10：00至5月16日上午10：00止，24小時內透過電話預訂任何住房專案，續住第二晚只要32元，住宿日期為6月底前均適用；華山町餐酒館亦推出「酒精飲品第二杯0元」，活動期間至2020年5月底每日18：00後，期盼天佑台灣，天天零確診。天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

天成文旅華山町貼心推薦搭配官網獨家「Lucky777住房專案」，不指定房型平假日入住，兩人同住每人每晚平均只要777元，三人或四人同住平均每人每晚也只要666元，搭配「續住第二晚32元住房專案」，雙人入住三天兩夜等同每人每晚只要397元，四人入住三天兩夜每人每晚更只要337元，如此超值優惠，快把握24小時內撥打訂房專線!

天成飯店集團邀請辛苦的防疫醫療人員及全體國人一同帶著愉快心情體驗台灣服務，支持國內旅遊，天成文旅-華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，建築物保留了歷史印記，為台北地區藝文展覽、餐酒美食匯聚之地，華山町餐酒館將飯店的製酒主題、藏酒元素延伸於餐廳展現，緊扣華山地區早期的釀酒文化，因應歷史元素與季節活動，調酒師以茶酒或果乾來呈現多款特色調酒。

為歡慶接連幾天的零確診，華山町餐酒館推出「酒精飲品第二杯零元」限時活動，即日起至2020年5月31日，不分平假日於晚間時段18：00~21：30，凡點任一酒精飲品第二杯0元，本優惠品項不包含烈酒並不得與其他優惠合併使用，詳情請洽華山町餐酒館。

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