國民黨台中市議員羅廷瑋強烈不滿國民黨被豬隊友言論牽累，下午北上到公務人員協會遞交退黨申請書。 （趙婉淳攝）

國民黨台中市議員羅廷瑋強烈不滿國民黨被豬隊友言論牽累，下午北上到公務人員協會遞交退黨申請書。 （趙婉淳攝）

全國公務人員協會榮譽理事長李來希嗆小燈泡媽媽、時力立委王婉諭言論，引起輿論譁然，國民黨上午火速先將李停權，在持續黨紀處理。國民黨台中市議員羅廷瑋今天下午北上到公務人員協會遞交「退黨申請書」，疾呼「拒絕豬隊友，退出國民黨」，呼籲黨中央建立「失言SOP」。

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，小燈泡媽媽、時力立委王婉諭上週五表態挺罷韓，昨天遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希批評「小燈泡的頭顱被她媽踢到高雄」，引起輿論譁然。

國民黨考紀會上午先行停止李來希的黨權，至於是否撤銷或開除黨籍，將待召開考紀會才能確定，國民黨台中市議員羅廷瑋強烈不滿國民黨被豬隊友言論牽累，下午北上到公務人員協會遞交退黨申請書，結束後，羅便趕往黨中央遞交陳情書，黨中央也將派考紀會接見。

羅廷瑋表示，今早服務處接到快40通電話，民眾紛紛致電抱怨，國民黨士氣低迷之際，竟有豬隊友言論，傷及國民黨的名譽，這讓基層民代、縣市長、立委等苦心經營的選服，以及爭取的任何建設，都不及豬隊有一句話，光一句話就把所有努力付之一炬。

羅廷瑋說，身為民意代表真的累了，每兩週、一個月就有豬隊友的言論，傷及所有黨員名譽，在地方上被暗指「同路人」，讓我們實在無法接受，

羅廷瑋接著說，今天放下服務處北上到公務人員協會抗議，民眾踴躍報名，但考量後疫情時代避免群聚感染，因此隻身前來抗議。

羅廷瑋當場要求黨中央建立「失言SOP」，對於黨員傷及國民黨或挑撥國人情緒的言論，要有一套SOP當機立斷來處理失言，不然國民黨真的不用再起，基層再怎麼努力，都不及豬隊友失言。

(中時 )