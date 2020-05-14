《國際產業》衛星公司Intelsat申請破產 14:492020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠疫情導致業務嚴重受到干擾，衛星公司Intelsat週三申請破產保護。 據美國Virginia州破產法院一項文件指出，該公司表列的資產和負債在100億美元和500億美元區間範圍之間。 Intelsat也獲得10億美元的破產融資(債務人持有融資)，用於公司重組和基本營運。 Intelsat是參與美國聯邦通訊委員會(FCC)對C頻段開發公司之一，以支持5G的無線基礎建設，現成為疫情受害公司之一。 (時報資訊) #Intelsat #衛星 #申請 #破產 也許您會感興趣 推薦閱讀 危老申請＋都更 全年翻倍衝1,400案 04:102020/05/10 財經要聞 COVID-19催出低軌衛星危機與商機 04:102020/05/10 產業．科技 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 10:522020/05/11 財經 農民生活補貼簡化申辦 15日前匯款入戶 18:092020/05/11 財經 農漁民一萬紓困金申請首日 農會申請者為數不多 18:542020/05/11 生活 撐不住了 百歲哥航申請破產 04:102020/05/12 國際大事 《電子零件》樺晟4月營收雙升 樂看今年 08:352020/05/12 財經 《國際產業》債台高築 切薩皮克能源2度示警破產 14:152020/05/12 財經 《科技》第10代Intel桌上型電競處理器登台 地表最快 14:492020/05/13 財經 《業績-電腦設備》華碩首季驚傳19億匯損 淨利季減逾6成 17:052020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 跟豪門女婿爆曖昧 美女主管曾是和碩業務大將 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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