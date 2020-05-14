因新冠疫情導致業務嚴重受到干擾，衛星公司Intelsat週三申請破產保護。

據美國Virginia州破產法院一項文件指出，該公司表列的資產和負債在100億美元和500億美元區間範圍之間。

Intelsat也獲得10億美元的破產融資(債務人持有融資)，用於公司重組和基本營運。

Intelsat是參與美國聯邦通訊委員會(FCC)對C頻段開發公司之一，以支持5G的無線基礎建設，現成為疫情受害公司之一。

(時報資訊)