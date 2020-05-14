突破新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒干擾，安克生醫（4188）海外推展再傳捷報；旗下電腦輔助智慧產品「安克甲狀偵」，成功推廣至中東，第一季先後與土耳其、埃及、阿聯酋等深具市場潛力的國家完成簽約，國際展業再下一城。

安克生醫李伊俐總經理表示，土耳其、埃及均為中東大國，人口各自逼近1億人大關，且相當多民眾飽受甲狀腺的困擾；以土耳其為例，甲狀腺癌的發生率，高居該國第4大癌種，市場潛力大。

「安克甲狀偵」已獲得美國FDA、歐盟CE Mark等上市許可，能協助醫師更精準判讀甲狀腺結節的良惡性，減少不必要的手術，搭配人工智慧(AI)深度學習的特點，進行腫瘤自動圈選和特徵辨識；並將辨識結果，整合醫療指引，自動完成專業報告供醫師最後判讀，讓診斷流程更具效率。

安克生醫年初參加在杜拜舉辦的2020 Arab Health國際醫療展，會中展出的「安克甲狀偵」引起多國高度興趣。惟疫情特殊期間，各項實體拜訪行程紛紛喊卡，為不讓產品推廣流程遭到中斷，安克生醫改透過雲端視訊會議，如期完成經銷商的教育訓練等程序，成果也深受當地KOL權威醫師肯定。

李伊俐強調，有鑑多數實體醫療展宣布停辦或延期，公司決定進一步開拓線上醫療平台領域，讓產品的國際推廣不間斷，第一站選定歐洲最大的線上醫療展「法國醫療展會平台Medical EXPO」，每個月約140萬醫療器材專業人士造訪。上線推廣至今，短短1個多月便有60多家廠商造訪，將持續積極接洽、尋找合作機會。

(工商 )