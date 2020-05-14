受中美貿易戰及疫情影響，全球經濟增長趨緩，大型企業對於商用不動產保持著觀望的態度，但受惠於短期製造業轉單效益以及伴隨部分台商採行分散製造及分散市場的政策，對於整體工業地產來說，將會是一大利多，其中以桃園設廠占最大宗。根據信義全球資產公司統計，近五年桃園工業地產上市櫃交易，以楊梅區交易件數最為熱絡，其中又以壽險業投資楊梅工業用地佔比最高，比例近半，可見工業地產熱度依舊不減，也成為近幾年壽險業布局的重點。

桃園工業地產需求持續旺盛，除了中壢、觀音、龜山、蘆竹等傳統熱區，楊梅區也成了近期上市櫃企業熱愛投資之地。楊梅區因地理位置獨特，產業聚落完善，價格又較新北及桃園其他行政區親民，可吸引新竹湖口、科學園區以及桃園工業區相關企業買地擴廠。以桃園工業地產交易件數來看，近五年楊梅區躍為市場第一，在2018年交易金額開始增加，也吸引迅得機械及欣興電子等台商回流投資擴廠。

除了製造業外，壽險業近幾年除了投資台北精華地段的地上權外，也開始紛紛鎖定桃園工業地產，譬如國泰人壽、南山人壽、全球人壽等瞄準桃園倉儲物流市場，其中又以國泰人壽投資金額占最大宗。國泰人壽從2014年開始積極布局全台物流市場，看準桃園楊梅區土地，分別在2015年以21.9億元買下上田段及2019年以32.59億元買下二重溪段，國泰人壽在楊梅投資工業土地總金額來到54.5億元，占楊梅5年交易總金額的49%。

信義全球資產公司工業地產部主管段禮帆指出，台商返台設廠，帶動整體桃園工業地產快速翻紅，而近幾年電商崛起，倉儲物流中心具備長期穩定租金收入，壽險業看準物流需求持續拓點，除了蘆竹、大園區外，楊梅也吸引了國泰人壽前來投資2筆工業土地，將蓋倉儲物流中心，而建商也看準楊梅工業用地，興建廠辦大樓，廠辦平均單價落在16~20萬，兩年期間就完銷，顯現出楊梅工業市場熱度。台灣此次防疫表現相當優秀，外商開始重新布局，蘋果近期擴大來台投資，在桃園龍潭園區再蓋新廠，桃園工業地產始終是大型企業角逐之地。

(時報資訊)