法務局持續協助錢櫃受害者與業者協商，以解決消費爭議，並說明各類求償途徑。（北市法務局提供／游念育台北傳真）

林森錢櫃大火釀成悲劇，北市法務局日前召開法律權益保障說明會，陸續安排調解會議，法務局也提出各類求償途徑供受害者參考，找到最適合的賠償方式。法務局指出，求償可分為「與錢櫃自行達成和解」、「向地方政府提起消費爭議申訴及調解」、「向鄉鎮市區公所提起調解」、「向法院提起民事訴訟」及「國家賠償」等途徑。

法務局持續協助錢櫃受害者與業者協商，以解決消費爭議，受害者求償途徑管道多元，法務局特別對各種管道利弊說明，讓民眾能依需求求償，法務局指出，受害者可自行與錢櫃達成和解，能較節省時間，但也可能因不了解法律權益，而未能獲得充分賠償，因此如自行與錢櫃達成和解未有結果，民眾還能尋求其他途徑求償。

法務局表示，受害者也可向地方政府提出消費爭議申訴及調解，可免除申請費用且較一般民事訴訟程序快速，若調解成立送法院核定後，與確定判決同等效力，但地方政府對民事案件無裁判權限，無法強制雙方接受開出的條件；另外，受害者及員工也可向「中山區公所」提起調解，由調解委員居中協助。

法務局說，消費者也可選擇向法院提起民事訴訟，但訴訟較耗時，且須就所主張的損害負舉證責任；法務局表示，若有公務員執行職務有故意或過失不法侵害人民自由或權利，政府也應與錢櫃共同負損害賠償責任，如政府機關有責任時，受害者能一併請求賠償。

(中時 )