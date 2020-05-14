說到蘋果將在下半年推出的新機，可說是業界最為關注的新品之一。除了相機有望升級搭載 LiDAR 光學雷達，並改變機身設計外，螢幕是否也將升級支援 120Hz 螢幕更新率，也是業界討論不休的一處。顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO 近期指出，今年的新 iPhone 將不會採用 LTPO(低溫多晶矽氧化物)顯示技術，因此將不會支援 120Hz 更新率。

日前，YouTube 頻道 EverythingApplePro 才聯合爆料達人 Max Weinbach，指出蘋果將會在 iPhone 12 Pro 系列中導入 120Hz 螢幕更新率的規格。不過，隨後有不少持相反意見的說法傳出。DSCC CEO Ross Young 透過 Twitter 指出，LTPO 的螢幕技術可以讓螢幕更新率在 1Hz ~ 120Hz 之中調變。而今年只有一款手機，也就是三星 Galaxy Note 20+ 會支援這樣的技術；蘋果需要等到 2021 年才會採用。

不僅 Ross Young 指出蘋果不會在今年的新 iPhone 中導入 120Hz 螢幕更新率的特性；先前與 EverythingApplePro 共同爆料的 Max Weinbach，也跳出來澄清，指出 120Hz 螢幕更新率是蘋果目前針對 iPhone 12 系列正在測試的新功能之一。他指出唯有當這項功能的測試結果讓蘋果滿意，才有可能會推出。但據目前情報，蘋果內部工程師似乎對於測試結果不甚滿意，似乎是出現色彩校正上的問題。

Max Weinbach 進一步指出，要在 AMOLED 螢幕中實現 120Hz 螢幕更新率十分困難，這就是為什麼目前可見的例子很少，只有三星 Galaxy S20 系列以及 OnePlus 8 Pro，而且兩者都有螢幕偏綠的情況，後者還出現螢幕烙印。如果蘋果無法順利找到解決方法，那麼它們可能就不會採用。螢幕本可支援這項特性，但是蘋果不一定會在允許啟用。

說到 120Hz 螢幕更新率這一點，可以進一步討論的是，蘋果早在 2018 年 10 月推出的第三代 iPad Pro 當中，就已經推出可以自動根據顯示內容調整螢幕更新率的 ProMotion 技術，最高可支援至 120Hz。只是 120Hz 螢幕更新率要在手機上實現，因為機身更小，對電力勢必帶來更大挑戰。根據 DSCC CEO Ross Young 的說法，手機螢幕採用 LTPO 技術讓螢幕更新率在 1Hz ~ 120 Hz 之間進行調整，對於手機節能來說至關重要。但是這卻不是實現 120Hz 螢幕更新率的唯一方法，因為蘋果在第三代 iPad Pro 當中就並非使用 LTPO 技術。

(科技)