講起殭屍，相信不少人都會聯想到20世紀80年代風靡兩岸三地的殭屍電影，特別是由已故港星林正英主演的多部殭屍電影。在他主演的電影中，所有的殭屍都是身穿清朝官服，青面獠牙相當恐怖，但為什麼電影中的殭屍都穿著清朝的官服呢？讓我們一起看下去。

在古代，尤其是貴族，大多認為人死以後，只要屍體不毀，都還是可以復活，所以古人對待屍體十分看重，經常會想盡辦法防止屍體腐爛，在很多考古研究中，經常能發現許多乾屍，這都是古人擅用防腐技術造成的；在清朝，只有達官貴人才會特別注重這件事，在自己死後讓後人給自己防腐，因為防腐需要花費大量成本，普通老百姓根本無法承擔，所以現在看到的殭屍都是穿著官服的。而據傳說，屍體防腐時間一長，久而久之就變成了起屍，又稱屍鬼，道士可以用咒語來控制屍鬼，而這就是我們看到的影視劇中的殭屍。

不僅如此，清朝的官服是非常有特色。清朝的官服都是一個色系，冷色調的官府直挺、死板僵硬和殭屍電影裡冰冷的恐怖氣息簡直絕配，於是這就成為殭屍題材影視作品廣泛採用清朝服飾的一大原因。據說清朝人下葬的時候也是官服加身，穿著自己生前的官服下葬，目的就是為了自己在下葬時能夠「體面」，看來古人在權勢地位上面也是非常下功夫的。

之所以殭屍會穿清朝的官服，這和當時的背景也有很大的關係。清朝官僚集團剝削平民百姓，就像殭屍吸血食人一樣，而當時的貪官污吏也像殭屍一般，見不得光在私下搞小動作，貪污之風一直盛行不衰，用穿上官服的殭屍來比喻恰如其分，完美詮釋了當時的情況。

還有就是殭屍穿清朝官服這一形像給人的印象深刻，一跳一躍加上辮子的形象辨識度極高深深印在腦海中，形象塑造成功，所以影視劇作品中才會一波一波頻繁的出現。更有專家稱，殭屍穿清朝官服之所以存在，也是有它的道理的，在很大程度上反映了當時清朝貪官污吏橫行的現狀，電影映射出現實。

(旺報 )