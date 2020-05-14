美國總統川普再次槓上素有「美版陳時中」的首席防疫專家佛奇！對於佛奇先前透過視訊向參院聽證會上表示「過早解封恐會導致不必要的折磨與死亡」，川普對此表示「不可接受」，特別對學校而言，並呼籲各州政府讓學校開學。

先前佛奇在聽證會上指出，太倉促解封將引發「嚴重後果」，且在缺乏足夠追蹤與監控新冠病毒傳播的基礎建設，不僅疫情恐在秋季復發，導致經濟復甦的努力也會前功盡棄。他強調，在面對不可預測且致命的疾病時，必須保持「寧願過於謹慎也不要冒險犯錯」的重要性。不過佛奇事後也補充說明，他的說法並非指要疫苗研發出來後，才能讓學生回到教室上課。

據路透社報導，川普在福斯財經新聞網專訪時，對於佛奇的說法，直批「不能接受」。他表示，「安東尼（佛奇名）是很好的人、很棒的人。不過，我不同意他的意見」，並表示美國必須重啟學校、恢復國家運作，「現在，我們想要安全地重啟經濟，也想要儘快復工；我們不能一直這樣下去，街上已經開始有混亂場面」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導也指出，川普與曾在6任美國總統任內服務過的佛奇，兩人之間的互動細節早已被外界關注長達數月。川普最新駁斥專家的言詞，正顯示了川普政府內在應對疫情上，政治與科學之間的摩擦。

川普私下對佛奇早已公開化，甚至在他的推特上轉貼共和黨議員羅瑞恩（DeAnna Lorraine）的推文，其中寫著：「佛奇現在說若川普早點聽醫學專家的話就能拯救更多人命。但佛奇2月29日時卻是告訴大家不用擔心，美國大致上不會有威脅」，並在文末上加上「開除佛奇」的標籤。不過事後川普表示，他沒有要開除佛奇。

(中時電子報)