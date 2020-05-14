許姓夫妻得知民富國小有工程正施工中，13日晚間帶著家中5包廢棄石塊，一包一包往校園內丟擲後再鬼鬼祟祟催油門離去，誇張行徑被拍下貼上網，引來網友撻伐「惡劣無公德心」，市警局、環保局與教育處合力在12小時內緝凶，揪出這對無良夫妻檔，環保局也對他們開罰新台幣6000元

有網友在臉書社團貼出影片，只見一對夫妻騎機車停在民富國小圍牆邊，接力將垃圾一袋一袋拋進校園內，誇張行徑引來大批網友撻伐「太沒公德心」。新竹市政府接獲消息後，由警察局、環保局與教育處多管齊下，短短12小時就揪出這對夫妻檔。

警方調閱監視器後，14日上午8時30分查獲許姓夫妻並通知到案，許姓夫妻坦承有棄置廢棄物行為，因近日家裡冷氣管路施工，施工廠商未將廢棄石塊清除，且知民富國小內有工程施工，兩人決定在13日晚間7時半將5包廢棄物載至民富國小丟棄。

環保局表示，該棄置行為造成環境髒亂，已違反廢棄物清理法第27條規定，依同法第50條第3款規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，考量棄置行徑惡劣，將重罰新台幣6000元。

市府表示，經跨局處合作，由教育處第一時間請學校保留現場並報案、警察局調查、環保局開罰，在短短12小時就揪出犯人。也呼籲民眾，針對非一般家戶垃圾須委託合法清除業者清除，切勿心存僥倖任意棄置，以免吃上罰單。

(中時 )