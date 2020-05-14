副總統陳建仁卸任後放棄各項禮遇，外界質疑中研院薪資是否高於禮遇？卸任後是否可能赴大陸實地研究新冠肺炎？對此，陳建仁表示，中研院薪資是由院長決定，由於他有卸任總統身份，出國也會依照國安相關規定。

陳建仁卸任後將回任中研院特聘研究員，由於依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，陳建仁選擇在卸任後再任公職，將停止適用卸任副總統的相關禮遇。不過外界也質疑過去也有副總統表明要放棄禮遇，但其所領到的退休金等加起來並不低於禮遇，詢問回任中研院後的薪資是否會高於禮遇金？

對此，陳建仁表示，他選擇回任研究院是因為他這輩子把學術研究當作最愛，也希望透過研究對台灣對世界能有最好的貢獻，雖然也有其他國內外研究單位找他，但中研院是他的「娘家」。

中研院後的薪資，他說，這部分是由院長決定，「不是由我決定」，至於是否會到中國？因為卸任副總統基於國安必須要遵守國家相關規定，因此他如果有出國計畫，必須要有總統府同意，他雖然不接受禮遇，但在國安上仍需遵守規定。

陳建仁也強調，人活到一定年紀之後，薪水就不是最更重要的考量，而是考量人生最愛的是什麼？他的最愛就的是研究，他喜歡做研究，看到有研究有成果時，那種喜樂不是金錢和名譽所能比較。

他以科學家牛頓為例，每次牛頓發現一個新的成果，就高興的不得了，牛頓曾說，這輩子自己就像喜歡收集海邊美麗貝殼和小石頭的小孩子，只要有些收集就感到無比歡欣。

陳建仁強調自己不像牛頓這種偉大，但只要是撿到海邊美麗的小砂粒就會很高興，就像是名偵探柯南在解決一個兇殺案時的開心一般，研究是他心中的最愛，還是希望能找到更多美麗的貝殼和石頭。

(中時 )