中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（14）日下午在例行記者會表示，已同意中職聯盟提出的規劃與申請案，明（15）日周五起每場比賽可開放2000人進場，並允許採取親子連號座位的方式。飲食方面則由球團會提供餐盒，球迷仍不可自行攜帶食物進場。

中職秘書長馮勝賢表示，申請公文經指揮中心核准後，應該已回到教育部，中職很快就可以收到，再轉達給各球團，明天開始實施。周五中職的兩場例行賽是新莊球場樂天桃猿、富邦悍將之戰，台南球場則是中信兄弟、統一獅之戰。

馮勝賢解釋，所謂「親子連座」是顧慮到小朋友的安全，如果界外球飛來，家長可以就近保護小孩。原本每位觀眾之間要用空位隔開，明天起家長可與小朋友坐在一起，但與其他觀眾仍須保持應有的社交距離。

馮勝賢說，中職不僅在世界各國職棒中率先開打，上周五更獲准開放1000人入場，本周五再擴大到2000人，並採取親子連座的人性化方式，加上可由球團提供餐盒，這些措施堪稱世界職棒的指標。

馮勝賢強調，未來仍會視實施的狀況與疫情演變，向指揮中心爭取更大幅度的開放措施，當然這些也都會建立在全力配合政府防疫的基礎上。

(中時 )