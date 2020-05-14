國際股市疲軟，台股週四盤中反攻無力，尾盤櫃買市場跌幅加大，影響到整體信心，終場以10780.88點作收，下跌157.39點，跌幅1.43％，成交金額1858.88億元。

分析師指出，大盤受美股波動影響，加上長線反壓，指數本周呈現上檔量縮、下殺出量情況，且5日線已經出現下彎，短線整理機會大。

從技術指標來看，日KD指標不但已經交叉往下，且開口明顯擴大，RSI指標跌破50多方區，技術指標也偏向弱勢，加上近期外資整體心態相對偏空，周五也是季報發布最後一天，須留意表現不佳個股拖累股價。

籌碼面方面，本波融資餘額增加幅度仍大於指數漲幅，加上融券持續攀高，以近期高低點計算，增加超過40萬張，增加幅度約1.1倍，且台幣走勢在亞洲股市中相對強勢，大盤雖然回檔整理，但目前似乎仍未有大幅回檔跡象，惟操作上難度偏高，可以採取相對保守態度。

櫃買指數週四雖然創波段高，但中午過後急殺，出現長黑K作收，指數終場收在140.65點，下跌2.26點，跌幅1.58％，成交金額540.56億元。

(時報資訊)