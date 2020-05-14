愛山林(2540)總經理張境在說，大家對520檔期的期望很高，2年前中美貿易戰開打，台商陸續回流，雖然疫情影響經濟，但全球都在降息，加上台灣疫情控制的好，讓剛性需求、買產客、換屋族出現，近來房地產氣氛非常好。愛山林在520檔期推案總銷高達650億元，其中包括出4筆自建案，總銷上看380億元，另外，代銷案4筆總銷也高達270億元。

張境在說，在金融海嘯時，全球的QE推升房價都在上漲，今年的疫情也讓全球央行紛紛採取寬鬆政策，由於利息低，民眾繳房租和銀行貸款都差不多，目前疫情緩和剛性購屋者都出來了。而利息低，也讓置產客考慮重新配置資產，近2週約莫有3成置產客出來；另外，前半個月高雄5樓舊公寓火災後，引發消費者考慮舊公寓是否安全，換屋族漸漸出現在案場中，近來房地產市場氣氛非常好。

愛山林520檔期推出4筆個案。包括圓山劍潭特品-圓山帝寶，總銷60億元、江翠新外灘重劃區帝景系列的甲山林帝景，總銷110億元、淡海國際灣區的海上皇宮，總銷140億元，以及高雄亞洲新灣區的繽海，總銷70億元。在代銷案方面，有金城舞No.5總銷180億元、高妍植總銷52億元、新泰陽總銷18億元，以及河家歡20億元。

愛山林董事長祝文宇說，4年前遇到兩稅合一，房地產市場剛好遇到低潮期，房子沒賣出去好像是庫存品，因此，4年前江翠ONE推出震撼價，每坪45萬元半夜就有人開始排隊。整個大環境的規劃對江翠十分有利，公司花了很長的時間留了水岸第一排的位置，對這回公司推案去化十分有信心。

(時報資訊)