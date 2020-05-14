鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（中）等11間宮廟代表，手持火鶴敬神，響應「以花代香」讓空氣更清新。（王文吉攝）

農糧署於大甲鎮瀾宮舉辦廟宇用花推廣記者會。（王文吉攝）

火鶴全年開花，花色多樣，具有易包裝、耐貯運、瓶插期長等優點。（王文吉攝）

鎮瀾宮等11間宮廟推出聯名火鶴花禮盒及專屬祈福卡，開拓宗教用花市場。（王文吉攝）

火鶴花形宛如心型花瓣，中心突出棒狀的是肉穗花序，宛如一心加上一炷清香，被宗教界評為「一心誠敬」最佳表象。（王文吉攝）

台灣火鶴花外銷因疫情受阻，農糧署14日於大甲鎮瀾宮舉辦廟宇用花推廣記者會，台北、台中等11家廟宇響應「以花代香」，鼓勵信眾持花或供花祈福，並推出聯名花禮盒，於網路平台推廣。台中市民政局長吳世瑋說，「以花代香」除可讓空氣更好，也可照顧花農。

火鶴全年開花，花色多樣，具有易包裝、耐貯運、瓶插期長等優點，長年供應日本市場，市占率達90％，但受疫情影響，外銷受阻。農糧署為協助火鶴產業，結合木柵指南宮、台中樂成宮、松竹寺、萬春宮、醒修宮、南天宮、慈濟宮、鎮瀾宮、外埔三清總道院、潭水亭、四張犁三官堂等11家廟宇推廣「以花代香」。

農糧署長胡忠一表示，台灣花卉1年產值165億，出口佔66億元，最大外銷市場是日本，但今年受疫情衝擊。台灣火鶴花協會與大甲鎮瀾宮等11家廟宇合作，推出客製化寺廟聯名火鶴花禮盒及專屬祈福卡，開拓宗教用花市場。

火鶴花形宛如心型花瓣，中心突出棒狀的是肉穗花序，宛如一心加上一炷清香，被宗教界評為「一心誠敬」最佳表象。胡忠一邀請信眾「以花代香」，隨喜添油香持花敬神，搭配祈福卡向神明祭拜，亦可向廟宇訂購聯名鮮花禮盒，供奉於寺廟或攜帶回家，祈求闔家平安。

台灣火鶴花產業發展協會理事長李基來表示，日本宣布緊急狀態，花店不營業，火鶴外銷首當其衝，國內市場也因此供過於求，盼透過寺廟合作，帶動宗教用花需求。吳世瑋感謝宮廟響應，他說，盧市長政見是空氣清新，「以花代香」不僅讓空氣更好，也照顧花農。

(中時 )