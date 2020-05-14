35歲吳佩靜是 !’M COFFEE營運訓練主管，專責門市管理與咖啡師培訓，去年贏得世界愛樂壓大賽台灣區冠軍殊榮。(曹婷婷攝)

愛樂壓是世界上許多人喜歡使用的沖煮器具，吳佩靜去年贏得世界愛樂壓大賽台灣區冠軍殊榮。(曹婷婷攝)

從拿著實驗設備採集細胞、觀察神經修復到每日拿著烹煮器具煮出不同風味咖啡的咖啡師，師大生命科學系畢業的吳佩靜，大學畢業當了2年研究助理，確立不想一輩子待實驗室而毅然出走，從研究小腦萎縮如何神經修復，到終日與咖啡為伍，人生轉折很大，但她篤定笑說，「這就是我一輩想做的事。」

35歲吳佩靜是 !’M COFFEE營運訓練主管，專責門市管理與咖啡師培訓，去年贏得世界愛樂壓大賽台灣區冠軍殊榮，在咖啡領域浸淫多年，因為有過去生命科學知識背景，她擅長以生物、物理分析角度去詮釋不同咖啡豆的香氣、風味，看似輕鬆的烹煮咖啡過程，她腦袋自有一套公式在運作。

因自認為不適合日復一日相同步驟而單調的實驗室人生，從實驗室出走後，她走進星巴克開始學習、接觸咖啡知識， 一待就是6年，30歲那年確立將來就是要過著與咖啡為伍的人生；「因為咖啡讓我感覺療癒、紓壓，我希望跟更多人分享這種感覺。」

然而，心意這般堅決，至今卻未能獲得家人支持，即使摘下咖啡冠軍頭銜，也沒能讓長輩理解她得的志趣。她說，長輩觀念傳統，對於她捨棄研究工作不做，竟投入服務業，似乎不解也不以為然，但她認為，「人生是自己的，要開心過日子，更要清楚了解自己想要的是什麼。」

心懷開一家咖啡店夢想的她，更曾一口氣同時打4份工，每天睜開眼去沖煮咖啡，接著到早午餐店當外場，之後到超商學習紅白酒知識、晚上再到中式創意料理店，從早到晚工作15小時不間斷，「不只為了賺錢，更是希望學習了解客人需求跟服務業的內涵。」

去年，因家人生病緣故，吳佩靜離開生活十多年的台北，回到家鄉台南，因緣際會進入!’M COFFEE服務，並於從124名台灣參賽選手脫穎而出，贏得「愛樂壓世界大賽台灣區冠軍」，並代表台灣前往英國倫敦參加「2019世界愛樂壓大賽」與世界各競技，最後雖鍛羽而歸，但已讓她眼界大開，原本今年強勢問鼎二連霸，再次挑戰世界大賽，礙於全球新冠肺炎威脅，世界愛樂壓大賽已確定取消。

鑒於台灣人對愛樂壓咖啡普遍不認識，吳佩靜本周六下午2時30分將於!’M COFFEE南美店快閃駐店2小時，為購買冠軍愛樂壓咖啡的民眾親手沖煮，她也特別為!’M COFFEE研配咖啡豆比例與沖煮參數，推出「冠軍愛樂壓咖啡」，讓民眾有機會品嘗冠軍風味。

(中時 )