面對即將到來的颱風旺季，兆豐保險配合政府政策，將與農業金融局合作推出新版的甜柿保險，為農友提供更多的保障，除了將理賠標準放寬，也設計強降雨對甜柿造成損害的附加條款，讓柿農的保障加倍完善，且在中央與地方政府的補助下，柿農最少僅需自付10%保費即可享有完善保障，大台中地區種植甜柿高達2,000公頃，當地農友可望因此而受惠。

甜柿保險全名為「兆豐產物台中地區颱風風速及降水量參數甜柿保險」，主要特色在於，藉由具公信力的數據做為理賠依據，毋需個別勘損。一旦發生颱風災害，兆豐產險會根據中央氣象局公布之颱風風速及連續5日累計降水量，主動聯繫符合理賠標準的柿農，在降低理賠爭議的同時，也幫助農民減少自行申請理賠的程序。

配合甜柿產季，本專案僅提供台中和平區及東勢區的柿農投保，可申辦的日期至本月底(5/31)截止，柿農僅需提供地籍謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書即可輕鬆申辦。

若以農糧署提供數據估算，目前甜柿每公頃3年平均收成量約為16,075公斤、每公頃的種植成本約為39元，若甲柿農有1公頃地，若預估收成量為3年平均值的50%，以此推估，保費大約4.2萬元，理賠金額最高約31萬元，由於，目前中央政府與地方政府分別提供50%及40%的保費補助，因此，甲柿農僅需自付10%保費大約4,200元，即可享有相對的保障，避免辛苦種植以後，因為風災水患而血本無歸。

兆豐保險為兆豐金融集團的成員，除了提供保險保障照顧弱勢及農民外，也將維護地球有限資源為己任，投入人力開發具環保概念的商品或服務，以善盡社會責任，預計於5月中推出個人型保險的電子保單服務，提供保戶一個方便閱覽及存放保單的選項。

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