民間團體今天召開記者會，要求政府推動數位身分證，應保留無晶片身分證、修法立法、成立獨立隱私保護專責機關。內政部表示，為使各界安心，換證初期將選定部分縣市小規模試行約半年，並辦理賞金獵人競賽，確保資安無虞後，再進行全面換證。

內政部表示，數位身分證之推動戶籍法已有授權，將持續聽取各界意見，並在合憲合法原則上，強化資安及個資保護工作。

內政部表示，全面換發New eID有戶籍法第52條及第59條之授權，且對於不願使用晶片身分證者，可提供國民身分證晶片資料證明書（具浮水印、騎縫章及檢查號碼供查驗資料內容有無被竄改，同現行電子戶籍謄本）以作為渠等身分證明使用。晶片內亦可選擇不寫入自然人憑證，符合不使用晶片身分證之需求，充分保障民眾資訊自主權，符合大法官釋字第603號解釋。

內政部表示，國民身分證為國內各公、私部門識別身分的重要文件，材質、內容、格式宜統一，不宜有不同版本以避免混淆，如採晶片與無晶片雙版本併存會增加辨識困擾，且投入雙重資源將造成浪費；依過去慣例，全面換證結束後即不存在有2種以上版本的國民身分證。

內政部最後表示，做好資安與個資保護，一向是推動數位身分證最高原則，為使各界安心，換證初期將選定部分縣市，由民眾自願申請數位身分證進行小規模試行約半年，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，確保資安無虞後，再進行全面換證。

(中時 )