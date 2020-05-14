台南市長黃偉哲（左三）14日視察玉井老街修繕成果。（劉秀芬攝）

台南市文化局以《台南市歷史街區振興自治條例》的「老屋立面專案」針對街屋型街區進行整修，去年山區的玉井老街屋主共有33戶願意加入修繕計畫，首階段先完成15戶立面整修，台南市長黃偉哲14日視察修繕成果，感謝在地居民響應，恢復老屋立面風采，改善街區景觀，也間接帶動當地經濟觀光發展。

黃偉哲表示，玉井是山區重鎮，文化局將玉井老街的老屋立面做出特色，不論白天或晚上都能感受到不同的風貌，呈現老街立面整體的美感；期盼未來前瞻計畫第2期能獲得中央挹注更多經費，讓台南更多老街老屋一同參與修繕，把台南的觀光及文化特色做得更好。

文化局表示，當地屋主聽聞市府政策後相當踴躍，甚至抽空自行參觀文化局所完成的老屋立面修繕案例，隨後共有33戶提交修復意向書，文化局受限年度預算，第1階段先完成15戶修繕作業，金額為660萬餘元，首期成果已明顯點亮街區特色，對於尚未修復部分，將積極規畫於第2階段辦理。

文化局指出，進行玉井老屋整修時，經文化局、設計及施工單位三方共同努力，克服原有老屋修繕所面臨的傳統問題，除清潔立面、補強結構，處理既有木構白蟻侵蝕問題，拆除鐵窗還原老屋原貌，削減管線溝渠視覺雜訊，縮小統一店面招牌等，與店主多方溝通，才有今日的成果。

玉井老街自日治時期興建以來，多數還保有原有立面裝置藝術與結構，西拉雅風景管理處曾於去年請藝術家製作特色化招牌、彩繪，使玉井老屋增添與其他老街不同的風采，再加上近期修繕完工的老屋立面，更增添老街的觀光亮點。

(中時 )