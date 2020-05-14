61歲陳姓患者日前接受食道癌重建手術，術後氣色紅潤，講話聲如洪鐘、活動自如；台中榮總表示，患者術後採「術後加速康復（ERAS）」療程，整合外科、麻醉科、護理部、復健科、營養師、呼吸治療科跨團隊專業合作，恢復良好，連朋友都不知他動大手術。

台中榮民總醫院指出，陳姓患者是事業有成的商人，往來多國洽公十分忙碌，酒量好、為人海派，某天發現吞嚥稍微困難但不以為意，在家人勸說下至中榮胸腔外科求診，檢查確認為第3期食道癌，經建議接受食道癌重建手術。

中榮胸腔外科醫師莊政諺說，醫療技術進步，食道癌可以微創方式進行，開刀自喉嚨、胸腔到腹腔各打洞，以往住院約3周左右，現在住院1周即可出院，陳姓患者經術後加速康復後，2天就下床，進食流質食物，患者很開心。

麻醉科沈靜慧說，病人術前先喝糖水維持身體水分及胰島素，減少嗎啡用量「多模組止痛」方式，整合「無痛醫院」概念，護理人員依照計畫執行照護，讓病人手術後「不痛、不暈、能吃、能喝、能動」，不像剛動完大手術，立即恢復日常。

台中榮總指出，2018年成立ERAS專案小組，各專業團隊全程陪伴病患，就像是參加馬拉松比賽前要特訓，由復健團隊開立運動菜單，營養團隊提供增肌與適合的營養補充諮詢，呼吸治療科加強有效深呼吸的訓練，術後止痛等。

(中時 )