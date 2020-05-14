王世堅臉書。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文指出，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」，引來藍綠黃白朝野一致抨擊。對此，台北市議員王世堅氣炸了，在臉書上表示，針對李來希那張臭嘴，他不客氣地用四個字形容：禽獸不如！

王世堅指出，李來希長期以來，歷次選舉站在哪一邊幫誰講話非常清楚，全國公務人員應該起身跟李來希劃清界線，他要求李來希撤下公務人員協會理事長的頭銜、全國公務人員應以李來希為恥！

王世堅更將話題扯向韓國瑜，指李來希自高雄市長選舉到總統選舉一路以來都支持韓國瑜，韓國瑜不能僅只是要求李來希道歉而已，韓國瑜必須要對李來希有更強硬的態度！李來希失言不但引起社會公憤，還「敲響了韓國瑜市長任期的喪鐘！」

王世堅要求韓國瑜必須警覺、正視這問題，否則這將是壓垮韓國瑜最後一根稻草！如果這事沒有更進一步更正澄清道歉謝罪，社會大眾無法接受下，王世堅可以預告未來罷韓一定成功！

(中時電子報)