梵諦岡與阿拉伯聯合大公國共同成立的「人類兄弟情誼高層委員會」（HCHF）14日發起在自家或工作場所禁食、祈禱。梵諦岡發函邀約靈鷲山開山住持心道法師以宗教領袖身份響應。（靈鷲山提供）

梵諦岡與阿拉伯聯合大公國共同成立的「人類兄弟情誼高層委員會」（HCHF）14日發起在自家或工作場所禁食、祈禱。梵諦岡發函邀約靈鷲山開山住持心道法師以宗教領袖身份響應。（靈鷲山提供）

新冠狀肺炎疫情襲捲全球，梵諦岡與阿拉伯聯合大公國共同成立的「人類兄弟情誼高層委員會」（HCHF）14日發起在自家或工作場所禁食、祈禱。梵諦岡發函邀約靈鷲山開山住持心道法師以宗教領袖身份響應，靈鷲山佛教教團全體法師與全球靈鷲人，透過茹素、念經持咒、禪修，共同祈福回向疫情消除，人人身心安定。

在疫情初期，心道法師指示全球靈鷲人持誦〈楞嚴咒心〉，信眾透過線上募咒與禪修等系列行動響應，形成心靈防護罩，4月22日圓滿回向104,090,825遍，並承諾愛地球宣言，落實靈鷲山寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，祈願新冠肺炎疫情盡速消弭，全球無災無難。

心道法師說：「持咒、善心，是我們的防彈衣和防毒系統，持咒，心就靜下來，心安就平安，心和平，世界就和平了。」他特別以「平安」跟「好心」，期勉大家面對新冠肺炎疫情。要相信善業就是避難所，好心會讓我們得到福氣，身為靈鷲人，能接觸更多的善業，早晚拜佛、念念經、持持咒、多吃蔬菜造善業，放大心量用善心善念持咒，透過正念共振共鳴，一同安心防疫，齊心回向除災障。

HCHF是來自世界各地的宗教領袖，教育學者和文化人物的獨立機構，致力於實現教皇方濟各和The Grand Imam of al-Azhar的Sheikh Ahmed el-Tayeb大伊瑪目簽署《人類博愛文件》的崇高目標，特別訂14日為「祈禱、守齋和施行善工日」。

邀請世界各個角落的每個人，按照各自的宗教、信仰和教義，祈 禱、懇求、守齋並力行慈悲善功，祈求終止這次疫情，救我 們脫離苦難，助佑科學家找出抗擊疫情的治療方法，讓世界免於嚴重傳染疾病蔓延，在全世界祈禱中，將人類召集在一起，用自己的宗教儀式祈福，將是人類為一個目標而舉行的最大聚會。

(中時 )