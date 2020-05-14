台南市政府警察局利用局務會議，表彰查緝轉發疫情不實訊息，成效卓著的單位。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市長黃偉哲為勉勵在新冠肺炎防疫期間，員警在治安、交通工作上的努力，特別利用南市府警察局局務會議時間，由警察局長周幼偉代為頒贈17台空氣清淨機，以表揚相關績優單位，激勵士氣也維護第一線執勤的員警健康。

為改善南市交通瓶頸、保障市民用路安全，南市警局在今年2月起針對各區「重點道路」加強執法，加強取締違規停車、超速、超載等容易肇生交通意外事故的行為，另外在上下班、假日等尖峰時段疏導車流，也在人潮聚集處辦理各類交通宣導，包括交通事故件數、交通事故傷亡平均件數，與去年同期相比均有顯著下降。

目前正值防疫期間，有民眾轉發不實疫情訊息造成社會恐慌，台南市刑事警察大隊及各分局為抑止亂象，弭平民眾不安，持續在網路平台巡邏，對於相關情事查處偵辦，迄今總計查獲61件67人，以刑事警察大隊、學甲、新化、第一、麻豆、第六分局等單位成效較佳，防疫期間遏止不實訊息傳播，穩定社會秩序。

南市警察局長周幼偉表示，感謝市長對警察局各項工作的肯定，也感謝禾聯碩集團慷慨解囊捐贈多台空氣清淨機，有效激勵本局工作士氣，並維護同仁的身體健康，更要感謝的是相關分局員警在防疫期間對轄區交通、治安付出的努力，希望同仁在更好的工作環境下，能安心的投入交通、治安工作，以提供市民良好的生活環境。

(中時 )