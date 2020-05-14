川普政府點名台積電等大廠到美國設廠生產，近期又被市場炒的沸沸揚揚，美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，台積電最終會在美國落腳設晶圓廠，並指加州是適合的建新廠地點。但台積電再度重申，目前尚無赴美設廠具體計畫。

高燦鳴在文中提到，鴻海在威斯康辛州蓋面板廠並不合理， 原因在面板非美國本土的產業，且缺乏受過專業訓練的員工來從事這些工作。另外，全球面板供應已過剩，不可能再現高度成長，加上面板非常脆弱，無法長距離運輸，完全不適合在美國境內發展。

高燦鳴認為，像台積電這樣的晶圓廠比鴻海更適合。他說，美國基於國安考量、保護主義和日益多元的市場需求，台積電勢必在美國興建新的晶圓廠，且加州看來是很適合建新廠的地點，因為台積電目前幾個大客戶都在此處。

他預測，未來台積電若決定赴美設廠，將成為美國各州競相爭取的目標。

對於美媒指加州適合蓋新廠，台積電至今重申，一直有評估成立海外工廠，要符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈完備等因素才會設廠，美國雖是選項之一，但目前並沒有任何具體計畫。

(中時電子報)