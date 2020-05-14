桃園富奕達公司負責人陳雯婷5年前委由處理業者，將有害事業廢棄物的廢液載往桃園市大園區道路旁之水溝棄置排放，台灣高等法院依非法清除廢棄物等罪將她判囚2年、另申報不實罪部分判6月、可易科罰金。可上訴。

高院審酌陳女的行為嚴重危及鄰近居民、民眾生存環境及身心健康，且影響我國環境保護政策查核落實，且其未依規定據實申報廢棄物之再利用實際情形，犯後又否認犯行，因此判囚2年。

(中時 )