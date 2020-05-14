任意棄置有毒廢棄物 負責人判囚2年 15:202020/05/14 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園富奕達公司負責人陳雯婷5年前委由處理業者，將有害事業廢棄物的廢液載往桃園市大園區道路旁之水溝棄置排放，台灣高等法院依非法清除廢棄物等罪將她判囚2年、另申報不實罪部分判6月、可易科罰金。可上訴。 高院審酌陳女的行為嚴重危及鄰近居民、民眾生存環境及身心健康，且影響我國環境保護政策查核落實，且其未依規定據實申報廢棄物之再利用實際情形，犯後又否認犯行，因此判囚2年。 (中時 ) #廢棄物 #負責人 #申報 #環境 #任意棄置 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中東大溪魚群集體暴斃 疑不肖人士深夜偷倒廢棄物 14:462020/05/11 社會 紅心辣椒違反重訊申報規定遭處違約金3萬元 16:102020/05/11 財經 戴口罩喝酒 酒店復業陷兩難 04:102020/05/12 生活新聞 北市外牆診斷申報竟掛蛋 連診斷機構都沒成立 17:422020/05/12 生活 日銀任命女性理事 138年來首見 23:192020/05/12 財經 扣繳稅款提前入袋 4月綜所稅收增近百億 04:102020/05/13 財經要聞 20噸廢土倒路中央 騎士急煞險犁田 18:312020/05/13 社會 基隆大街濫倒20噸廢土 騎士險摔車 04:102020/05/14 地方新聞 竹縣建焚化爐 環保局指底渣比例降低 04:102020/05/14 地方新聞 連拋5包廢棄物進校園全都錄 離譜夫妻遭重罰 15:082020/05/14 社會 社會熱門新聞 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 夫遭韓賜村撞死她跳樓 家屬嘆：夫妻形影不離 - 社會 社會10點檔》用鹽酸活活溶解丈夫 「酸夫人」冷眼看他逐漸消失 - 社會 立委傅崐萁又要坐牢 涉炒股判2年10月定讞 - 社會 高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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