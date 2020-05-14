兩年前的電信界「499之亂」，想必大家還記憶猶新。前天（5/12）上街抗議的神腦國際工會成員甚至指出，「499之亂」是造成門市人員工作爆量、身體受創的元凶之一。

時隔兩年，當時申辦499吃到飽資費的民眾多數已經到期，各家電信對續約用戶的做法不盡相同。像是中華電信是針對特定用戶發出簡訊，以用戶每月上網用量來衡量是否可續約，倘若用量並不高，就會邀請用戶加入598元資費方案，只比原本多99元，可享有的通話、上網吃到飽優惠跟原來499方案一模一樣。但若用戶堅持使用原499費率，上網和免費通話分鐘數也會跟著打了折扣。

台灣之星推出U25學生專案，月付最低199元，僅憑身分證就能申請。（圖／王永泰攝）

若原非中華電信用戶，想要跳槽到這家的人，中華電信網路門市也推出469方案，需簽約兩年以上，雖享有上網吃到飽，但最高網速限制為21Mbps，網外通話每月25分鐘/市話10分鐘免費，申辦期限自即日起至6月30日止。

遠傳網路門市也祭出搶客方案，針對新申辦和攜碼用戶推「499上網吃到飽」，需簽定一年或兩年合約，申辦期限自即日起至5/31止。一年、兩年合約的最大差別是前者為「網外通話每月30分鐘免費」，後者則是「網外通話每月110分鐘免費」，免費分鐘數皆不含市話在內。另有「399超級飽方案」則是同樣需簽約一年或兩年，合約期間每月可享20GB免費傳輸量，網外通話為60分鐘免費。

台灣之星則於今日（5/14）宣布推出U25學生專案，單辦門號最低價月付199元，需簽約30個月，合約期間可享不限速上網吃到飽；在通話部分，網內互打完全免費，網外/市話共100分鐘免費的優惠，這對於25歲以下的年輕族群來說，可說是非常划算的資費方案。不管你是不是學生身份，只要憑身分證就能申請，申辦期限自即日起至5月31日止。

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(中時電子報)