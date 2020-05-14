又回來了！在產油大國減產、肺炎疫情趨緩下，國際原油價格回升，中油預計下周一再度調漲國內汽柴油價每公升0.4到0.5元，主要油品95無鉛汽油牌價將重回20元大關，上一次「2字頭」是在今年3月底時。

沙烏地阿拉伯、科威特計劃6月削日產量削減18萬桶，造成原油價格跳升， 使得國內中東指標原油均價每桶來到26.78美元，比上週均價多出7.6％，依據浮動油價機制，中油汽油每公升漲幅在0.4到0.5元左右、柴油要漲0.5元。

加油站95無鉛汽油牌價將掛20.1到20.2元，超級柴油22.2元。上一次95無鉛在20元以上，是在3月29日。民眾下周開車進加油站，加滿50公升會多付20元到25元。

等於最近三周來油價都調升，累計汽油每公升回彈2.5到2.6元，實際以50公升計算，下周加油已比三週前多出130元。不過由於美國聯準會警示經濟復甦可能需要數個月，原油又有小幅滑落跡象，下周實際漲幅仍以中油公告為主。

(中時 )