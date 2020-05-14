最近被傳出與金寶集團前總經理沈軾榮關係暖昧的金寶行銷長潘修玉，是在去年10月被沈軾榮挖角到金寶。在此之前，她是和碩前網通事業部業務大將，她帶著整個團隊跳槽新金寶，曾經令市場對和碩的網通事業的前景一度被看壞。

業內人士指出，以和碩網通事業部四大金雞母客戶一直以來都與潘交情深厚的情況來看，後續搶單大戰恐一觸即發。

此外，和碩網通事業部過去以來毛利率一直很高，對獲利貢獻度遠超過營收占比，一旦掉單對和碩獲利會有立即的影響。和碩雖然超過6成營收來自於iPhone，但其實和碩網通事業群營收以絕對值來說並不算小，年營收約在4、500億元之譜，已經超過台灣很多上市公司，而以和碩營收去年約1.3兆元來說，網通事業群營收佔比大概不到4％，但比起和碩眾多事業部不是毛利率不高、就是做不起來，不然就是淡旺季過於明顯，讓和碩整體毛利率維持在3％上下，和碩網通事業群毛利率卻始終是「超級前段班」，對和碩獲利的貢獻度遠遠高於營收貢獻度。

業界人士表示，和碩網通事業群最賺錢的四大客戶，如Sagemcom、Technicolor、艾銳勢與艾銳勢集團內的Pace等，都與潘修玉交情深厚，而以新金寶去年營收1,342億元來說，只要潘修玉能幫新金寶從和碩手中拿下200億元的訂單，新金寶年營收立刻大增15％，如果和碩少了200億元的網通產品訂單，營收不會有太立即的影響，獲利卻會馬上得內傷。

今年四十多歲的潘修玉，畢業於美國紐約科技大學營運管理研究所碩士，在和碩時期他的職銜是和碩聯合科技股份有限公寬頻通訊事業處總經理。據《鏡週刊》報導，她在沈軾榮的支持下接任行銷長，半年內將金寶網通事業群擴張到近300人規模。並有獨立的辦公室，而且行事依舊強勢。看樣子她確實有意圖決心，想大力擴展金寶的網通業務。

(中時電子報)