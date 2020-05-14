民進黨立委蔡易餘提案修改兩岸人民關係條例、修憲，國民黨立院黨團總召林為洲表示民進黨不排審，他會幫忙排案，並斷定民進黨不敢修。國民黨前副祕書長蔡正元認為林為洲作法，表示國民黨不但不要當煞車皮，還要幫忙請神送鬼，拆穿民進黨及中國大陸的國王新衣。

蔡正元以「國民黨做對了」在臉書發文指出，民進黨立委提案要修憲及修法，推動法理台獨。奇怪的是，提案了，民進黨團控制的立法院委員會召集委員，卻不排入議程審查；國民黨黨團主動協助排案，幫忙推動法理台獨，而且要在520前排案，這就對了。

他說，國民黨不但不要當煞車皮，還要幫忙請神送鬼，看看國王的新衣是什麼。這件國王的新衣有兩層，一層看民進黨要假台獨假到什麼時候，一層看中國大陸要假統一假到什麼時候。

蔡正元說，國民黨不但不陪著玩假動作，還要幫忙實現偉大的理想，看這些偉大的理想，藏匿著真神或是假鬼。國民黨要讓真神假鬼原形畢露，圖窮了才知道有沒有匕首見，還是只有軟毛筆的鬼畫符。

(中時 )