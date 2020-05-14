美國聯準會主席鮑爾看淡經濟前景，加以中美關係再度緊張，衝擊美股連3黑，台股今日亦遭池魚之殃，在權值龍頭股台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等氣虛下走弱，金融傳龍頭股亦全軍覆沒，包括金融股雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)及台塑四寶全面走軟，拖累指數越殺越低，盤中一度下探10777.46點，連續失守5日線及10日線10900點、10800點，終場加權股價指數收在今日相對低點10780.88點、下挫157.39點，成交值放大為1858.88億元。今日外資(不含外資自營商)賣超189.5853億元，投信買超3.3204億元，自營商賣超35.1948億元，三大法人賣超221.45億元。

川普對華為、中興再封殺1年導致中美衝突持續升溫，在國際利空轟炸下台股如臨大敵，令電子大咖台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、鴻海(2317)憂心忡忡臉色凝重，金融股國泰金(2882)、富邦金(2881)、元大金(2885)、中信金(2891)及傳產股台塑四寶亦同步腿軟，拖累大盤痛失10800點大關。高價股走勢分歧，矽力-KY(6415)納MSCI成分股續慶功，旭隼(6409)挾Q1佳績穩在高檔，IC設計Q1獲利王換祥碩(5269)當，以每股純益8.2元擠下去年冠軍譜瑞-KY(4966)，惟股價虎頭蛇尾千金寶座沒坐穩，譜瑞-KY(4966)則在買盤力挺下收在824元新高價，信驊(5274)、精測(6510)遭空頭打壓聯袂下挫逾3%。生醫股擁防疫題材再成資金避風港，亞諾法(4133)因新冠疫苗5月進入動物暨安全性試驗，在外資力挺下連拉3根漲停寫近7年高價，中天(4128)、合一(4743)、泰博(4736)、瑞基(4171)、永昕(4726)、安克(4188)跟進亮燈漲停，表現逆勢吸睛。

美中關係再度生變，外資腳底抹油拔腿抽身，連三日賣超台股達488.11億元，本月賣超逾千億達1065.52億元，今年來已賣超達6175.53億元。5日RSI為44.48，10日RSI為54.54，9日K值為60.14，9日D值為70.48，20日乖離率為1.02。Fed主席鮑爾看淡經濟前景，加上美中關係緊繃，美股道瓊指數連3日收黑K棒，本周已跌掉千點，台股在國家隊護盤表現雖相對抗跌，然而面對外資倒貨不手軟，今盤面出現多殺多走勢，在電金傳權值股攜手繳械下，連續失守5日線、10日線、10900點及10800點短期均線，接下來將面臨月線保衛戰。

分析師表示，5日線及10日線告失，顯示短線台股承壓，但呈現大幅上揚的月線約10672點將是重要關鍵，若跌破盤勢恐將轉為弱勢格局。近日融資續增，內資持續軋空外資，中小型股輪動未變，惟輪動速度加快，陸續有個股在相對高檔爆量，短線個股表現開始分歧，提防權值龍頭股領先轉弱；加權指數短支撐看10,656點，跌破將回測10,300點附近，波段拉回若守住10,340點，未來整理後將上攻12,000點。適逢4月營收與首季財報公告高峰，第三季能見度高者短期操作為佳，電子股以5G基地台、被動元件、半導體設備與高速傳輸IC等為首選，非電族群留意防疫、電商、物流、營建資產等類股。

(時報資訊)