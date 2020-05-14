真好玩(8491)宣布取得廣東趣炫網路旗下MMORPG手遊《天啟紀元》代理權，《天啟紀元》為市場上相當特殊題材的新世代奇幻冒險MMORPG，是真好玩(8491)下半年重點力作，預計將於5月下旬台港澳三地同步推出，7月將於韓國上市，第4季推向歐美市場，希望《天啟紀元》再創營收高峰。

《天啟紀元》以未來科技加上超現實主義的特殊題材，媲美電影般的精采遊戲劇情，並以次世代的核心技術及4D引擎打造出完美工藝的精細遊戲畫面，將帶給所有玩家一個絕無僅有的視覺震撼。真好玩董事長周玄昆表示，遊戲開發商趣炫網絡一直以來都是真好玩的最佳夥伴，是榮獲大陸「優秀企業」等多項殊榮的新文創產業的互聯網企業，雙方合作的《紫青雙劍》、《崑崙墟》等手機遊戲，皆創下營收高峰，希望這款能延續先前好評，再創佳績。

真好玩去年下半年度積極轉型，全方位調整營運策略，持續優化大數據獲利模型，雖整體產品動能不足，2019年年度營收仍達18.6億元，創下歷年來最高，擠進上市櫃遊戲公司營收排行前五名。今年第1季推出仙俠類遊戲《六道無雙》，每月營收貢獻超過千萬元，累積1～4月營收達2.88億元，同樣維持不錯業績。

展望下半年，真好玩以「以自研產品推向全球市場搶占商機」、「代理遊戲力求穩定獲利」兩大目標，持續進行「大數據獲利模型精準行銷」、「產品多元廣度布局」、「會員深度數據分析經營」等三大發展策略，善用大數據精準驅動決策的核心方針，確實掌握遊戲市場的趨勢，以多元化且富有產品動能的遊戲布局，積極深耕各地玩家的會員社群經營，預計下半年度共將推出五款產品，貢獻整體營收。

(時報資訊)