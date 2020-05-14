酷暑飲料商機、520總統就職日將至，黑松(1234)看好飲品市場的健康風潮，順勢推出「黑松FIN乳酸菌補給飲料」及「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」，另外，58度金門高粱酒依循往例發行總統就職紀念酒，特別以「自信勇敢ㄟ台灣人」作為主要設計理念，推出兩款紀念酒，有機會對營運做出正面的貢獻。

黑松考量「健康」訴求已成民眾日常必需，今年更領先同業將風靡日本、可調節生理機能的L-137植物乳酸菌加入飲料當中，透過無菌碳酸/非碳酸充填設備，完整保留L-137植物乳酸菌的營養價值，推出今年重量級新品「黑松FIN乳酸菌補給飲料」及「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」。這兩款新品分別於5/6及5/20於7-11、全家、萊爾富及OK四大超商通路全面上市，上市期間將推出優惠嚐鮮價。

520總統就職日將至，58度金門高粱酒依循往例發行總統就職紀念酒，這次「第十五任總統副總統就職紀念酒」系列中，0.7L的瓷瓶是裝以58「特優」酒體，豐富協調的口感，在世界級烈酒大賽備受肯定，另外0.75L玻璃瓶裝款則是58度特調全新酒體，初嚐入口綿柔爽淨，中段醇厚堅實，隨之而來的餘韻則是舒暢回甘，隱喻台灣人越挫越勇的精神。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)