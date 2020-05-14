黃蜂逼近！估週四午後增強為中颱 週六日最近台

氣象局預報顯示，目前中颱「黃蜂」逐漸在菲律賓東半部島嶼登陸，當前位置在鵝鑾鼻南南東方向1190公里處，影響時間預計在周六(16)、下周日(17)兩天，不排除在周六發布海警，不過屆時強度預計已轉為輕颱，然而路徑及強度多變，目前仍待觀察。

氣象局預報員李孟軒表示，目前颱風路徑預測圖是往東北邊修，轉往西北到台灣的機率並不高，雖然氣象局不排出針對「黃蜂」發布海警，但發布機率並不高，路徑及強度仍待觀察，但明日到下周日(17)東部及西南方海面伴有長浪現象，海邊活動民眾要注意。

李孟軒指出，預期黃蜂增強幅度並不大，目前速度約每秒40公尺，預計維持中颱強度中間強度，中颱上限速度為每秒48公尺，雖仍有增強空間，但登陸菲律賓後整體颱風結構將被地形破壞，屆時變得鬆散，預計通過菲律賓到了巴士海峽時強度已經大幅減弱。

雨勢方面，黃蜂恰如其名速度快，屆時外圍環流帶來的雨量將不明顯，降雨地區集中在東半部及南部山區為主，另外明後兩天帶來颱風帶來的沈降效應，台南以南縣市白天高溫將有37度可能，整體來說西半部氣溫普遍偏高，民眾注意防曬和補充水分。

李孟軒說，明(15)日影響區域會在菲律賓呂宋島，目前已達強度上線，預計周六抵達巴士海峽時會減弱成輕颱，不會變成所謂「大黃蜂」，然而外圍環流在周末將帶來局部性雨勢，屆時要多加留意。

(中時 )