美國宣稱支持台灣參與世界衛生大會（WHA），結果卻沒有提案，國民黨孫文學校總校長張亞中以「一場騙局一場夢」，酸諷這是美國《台北法案》通過後的第一個騙局，是個「一個願騙，一個願意被騙，各有所需」的騙局，就是民進黨政府號稱目前「台美關係是歷史上最好時刻」的寫照。

張亞中說，美國敲鑼打鼓的宣稱要支持台灣加入WHA，這已經不是一次了，每一年美國都會表態一下。美國一向不會吝嗇於在口頭上支持台灣，只是今年聲音特別大；外媒也放出消息說，美、日、英、法、德、加、澳、紐等8國代表在5月7日，已經正式聯合向WHO發出外交照會，敦促 WHO接納台灣為大會觀察員。民進黨政府外交部非常高興，如果拿到白紙黑字那多好呀！不僅可以做大外宣，更可以做大內宣。

他說，向美國要，美國不給；其它駐外單位似乎也找不到這個照會的文字。問題來了，照會非機密，又是幫助台灣，讓台灣知道是好事一件，為何不給？那麼，到底有沒有這個照會？在野的國民黨不追，執政的民進黨政府也裝糊塗不說，民進黨政府心想只要台灣人民認為有，這就是外交的大成果了。

張亞中說，今年的WHA即將開議，美國國務卿龐培歐在國務院記者會上，公開點名世界衛生組織秘書長譚德塞應邀請台灣參與WHA；既然美國朝野已經公開力挺，總可以提個提案吧？如果美國能夠帶頭提案，將比現有的十幾個友邦提案力道強多了。最後結果是一翻兩瞪眼，只有13個友邦提案希望邀請台灣參加，美國卻沒有提案。

他指出，外交部長吳釗燮為美國緩頰說，今年不適合由美國提案，如果強硬要求美方提案可能有反效果。真是「美國貼心的小弟」呀，今年的「WHA與台灣」的大戲就這樣落幕了。這是《台北法案》通過後的第一個騙局，是個「一個願騙，一個願意被騙，各有所需」的騙局，這就是民進黨政府號稱，目前台美關係是歷史上最好時刻的寫照！

(中時 )